journée de l'aviation Etampes-Montdésir

  • Type d'événement : Divers
  • Date : le dimanche 7 juin 2026
  • Lieu : Etampes (France)

Description de l'événement

Le 07 juin 2026, se tiendra la 3e journée de l'avion sur l'aérodrome d'Etampes Mondésir. 

etampes

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