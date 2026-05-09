La 5e édition de Rétro Multiaxe s’installe à Ambert

Type d'événement : Divers

Divers Date : du vendredi 3 juillet 2026 au dimanche 5 juillet 2026

du vendredi 3 juillet 2026 au dimanche 5 juillet 2026 Lieu : Ambert (LFHT) (France)

Description de l'événement

Du 3 au 5 juillet 2026, l’aérodrome d’Ambert (LFHT) accueillera la 5e édition du Rétro Multiaxe, un rassemblement unique dédié à la préservation et au vol des pionniers de l’aviation ultra-légère.

Les passionnés de "tubes et toile" et de machines historiques se préparent pour un rendez-vous devenu incontournable dans le calendrier de l’aviation légère française. La plateforme d'Ambert-Le Poyet, située au cœur du Parc naturel régional Livradois-Forez, sera le théâtre de la 5e édition du Rétro Multiaxe.

Ce rassemblement ne se limite pas à une simple exposition statique. Il s’agit d’une véritable célébration de l’histoire du mouvement ULM (Ultra-Léger Motorisé). Durant trois jours, l’événement mettra en lumière les appareils de type multiaxe qui ont marqué les premières décennies de cette discipline.