La 5e édition de Rétro Multiaxe s’installe à Ambert

  • Type d'événement : Divers
  • Date : du vendredi 3 juillet 2026 au dimanche 5 juillet 2026
  • Lieu : Ambert (LFHT) (France)

Description de l'événement

Du 3 au 5 juillet 2026, l’aérodrome d’Ambert (LFHT) accueillera la 5e édition du Rétro Multiaxe, un rassemblement unique dédié à la préservation et au vol des pionniers de l’aviation ultra-légère.

Les passionnés de "tubes et toile" et de machines historiques se préparent pour un rendez-vous devenu incontournable dans le calendrier de l’aviation légère française. La plateforme d'Ambert-Le Poyet, située au cœur du Parc naturel régional Livradois-Forez, sera le théâtre de la 5e édition du Rétro Multiaxe.

Ce rassemblement ne se limite pas à une simple exposition statique. Il s’agit d’une véritable célébration de l’histoire du mouvement ULM (Ultra-Léger Motorisé). Durant trois jours, l’événement mettra en lumière les appareils de type multiaxe qui ont marqué les premières décennies de cette discipline.

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