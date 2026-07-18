Salon de Farnborough 2026

Type d'événement : Salon

Salon Date : du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026

du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 Lieu : Farnborough (Royaume-Uni)

Description de l'événement

Le salon aéronautique de Farnborough qui se déroule tous les deux ans, se tiendra cette année du 20 au 24 juillet 2020. Le salon de Farnborough est l'un des rassemblements aéronautiques le plus important après celui du Bourget.