Salon de Farnborough 2026

  • Type d'événement : Salon
  • Date : du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026
  • Lieu : Farnborough (Royaume-Uni)

Description de l'événement

Le salon aéronautique de Farnborough qui se déroule tous les deux ans, se tiendra cette année du 20 au 24 juillet 2020. Le salon de Farnborough est l'un des rassemblements aéronautiques le plus important après celui du Bourget. 

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