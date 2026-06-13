Journées portes ouvertes Base Aérienne 113 de Saint-Dizier
- Type d'événement : Divers
- Date : du samedi 12 septembre 2026 au dimanche 13 septembre 2026
- Lieu : Ba 113 Saint-Dizier (France)
Description de l'événement
La Base Aérienne 113 organise ses Journées Portes Ouvertes les 12 et 13 septembre prochains. A cette occasion, plusieurs événements sont au programme. Tout d’abord, des démonstrations aériennes avec notamment la participation de la Patrouille de France, du Rafale Solo Display, de l’A400M, de l’équipe de voltige et des ambassadeurs des parachutistes de l’Armée de l’Air et de l’Espace.
Les visiteurs pourront également visiter la soute de l’A400M, s’asseoir dans le cockpit du Rafale, tester les commandes de simulateurs de vol et découvrir l’ensemble du matériel en exposition statique (aéronefs, camions de pompiers, moyens de défense sol-air, armement, etc.).
Enfin, les enfants pourront s’entrainer sur les différents parcours ludiques proposés. Des démonstrations cynophiles sont également prévues.
Entrée gratuite mais inscription obligatoire : https://my.weezevent.com/journees-portes-ouvertes-_-base-aerienne-113?locale=fr-fr&o=qr-code
- 12/06 Boeing et SCAT Airlines annoncent une commande de cinq 737 Max
- 12/06 Korean Air livre son 5 000e Sharklet pour l'Airbus A320
- 12/06 Volotea : Plus de 7 millions de litres de SAF utilisés et objectifs dépassés
- 12/06 easyJet annonce l’ouverture de 9 nouvelles lignes au départ de la France
- 07/06Crash d'un hélicoptère de la Gendarmerie dans le Loiret
- 03/06 Air Nostrum Engineering & Maintenance renouvelle pour cinq ans son contrat global de maintenance avec ATR
- 03/06 easyJet ouvre deux nouvelles liaisons entre la France et le Maroc pour l’hiver 2026
- 03/06 Ethiopian Airlines confirme une commande ferme de six Boeing 787-9 Dreamliner
- 03/06 Twin Jet ouvre une liaison directe entre Marseille et Olbia pour l’été 2026
- 03/06 L’Airbus A350-1000ULR de Qantas réalise son premier vol à Toulouse
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : un Alpha Jet de la Patrouille de France exposé au sol (photos)
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public
- 30/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : le Messerschmitt Bf-109E4 a fait son retour dans le ciel français
- 27/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 25/05 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires