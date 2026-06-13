Journées portes ouvertes Base Aérienne 113 de Saint-Dizier

Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 12 septembre 2026 au dimanche 13 septembre 2026

du samedi 12 septembre 2026 au dimanche 13 septembre 2026 Lieu : Ba 113 Saint-Dizier (France)

Description de l'événement

La Base Aérienne 113 organise ses Journées Portes Ouvertes les 12 et 13 septembre prochains. A cette occasion, plusieurs événements sont au programme. Tout d’abord, des démonstrations aériennes avec notamment la participation de la Patrouille de France, du Rafale Solo Display, de l’A400M, de l’équipe de voltige et des ambassadeurs des parachutistes de l’Armée de l’Air et de l’Espace.

Les visiteurs pourront également visiter la soute de l’A400M, s’asseoir dans le cockpit du Rafale, tester les commandes de simulateurs de vol et découvrir l’ensemble du matériel en exposition statique (aéronefs, camions de pompiers, moyens de défense sol-air, armement, etc.).

Enfin, les enfants pourront s’entrainer sur les différents parcours ludiques proposés. Des démonstrations cynophiles sont également prévues.

Entrée gratuite mais inscription obligatoire : https://my.weezevent.com/journees-portes-ouvertes-_-base-aerienne-113?locale=fr-fr&o=qr-code