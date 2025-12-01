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Air Cambodia devient client de lancement pour la nouvelle classe affaires sur ATR 72-600 avec la X-Space Table

Média publié le 1 décembre 2025 - Source : ATR

Air Cambodia devient client de lancement pour la nouvelle classe affaires sur ATR 72-600 avec la X-Space Table

© ATR Aircraft

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