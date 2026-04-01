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Air France présente de nouvelles pâtisseries signées Yann Couvreur en cabine Business long-courrier

Média publié le 23 octobre 2025 - Source : Air France

Air France présente de nouvelles pâtisseries signées Yann Couvreur en cabine Business long-courrier

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