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Décollage Canadair CL415 depuis La Seine

Média publié le 14 juillet 2026 - Source : YouTube

© Vincent P. pour Aeroweb-fr.net

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