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Diamond Aircraft livre un DA62 MPP à l'université technique de Dresde

Média publié le 11 décembre 2025 - Source : Diamond Aircraft

Diamond Aircraft livre un DA62 MPP à l'université technique de Dresde

© Diamond Aircraft

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