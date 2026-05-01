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Dubai AirShow 2025 : Comac présente son C909 Business Jet (photos)

Média publié le 20 novembre 2025 - Source : AeroWeb-fr.net

Dubai AirShow 2025 : Comac présente son C909 Business Jet (photos)

© Clément Alloing pour Aeroweb-fr.net

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