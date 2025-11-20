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Le KC-390 Millennium et le Gripen E franchissent une nouvelle étape avec la réussite des essais de ravitaillement en vol

Média publié le 20 novembre 2025 - Source : Embraer

Le KC-390 Millennium et le Gripen E franchissent une nouvelle étape avec la réussite des essais de ravitaillement en vol

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