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Le premier Cessna Citation Ascend de série sort de l’usine de Wichita

Média publié le 3 octobre 2025 - Source : Cessna

Le premier Cessna Citation Ascend de série sort de l’usine de Wichita

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