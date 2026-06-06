Médias

Le 28 février 2026, le vol EY32 d'Etihad Airways entre Paris CDG et Abu Dhabi a été contraint de faire demi-tour

Média publié le 1 mars 2026 - Source : AeroWeb-fr.net

Le 28 février 2026, le vol EY32 d'Etihad Airways entre Paris CDG et Abu Dhabi a été contraint de faire demi-tour

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Dasasult Mirage IIIB (202) Dassault Mystère IV-A (48) SW-51 Mustang (LY-BRQ) Canadair CT-133 Silver Star (F-AYMD) MS-893A Rallye Commodore 180 (F-BOVD) Cessna 172M Skyhawk (HB-CEO)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net