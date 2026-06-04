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Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol

Média publié le 26 mai 2026 - Source : AeroWeb-fr.net

Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

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