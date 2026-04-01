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Salut du pilote de l'Airbus Racer F-WRAC avant sa démonstration au Salon du Bourget 2025

Média publié le 4 octobre 2025 - Source : AeroWeb-fr.net

Salut du pilote de l'Airbus Racer F-WRAC avant sa démonstration au Salon du Bourget 2025

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

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