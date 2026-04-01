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Tecnam P2012 STOL air inter îles

Média publié le 6 juillet 2025 - Source : AeroWeb-fr.net

Tecnam P2012 STOL air inter îles

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

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