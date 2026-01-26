Quelle application de navigation aéronautique, utilisez-vous principalement ?

ajouté le 26 janvier 2026

Les applications de navigation sont aujourd’hui devenues des outils incontournables pour de nombreux pilotes et passionnés d’aéronautique.

Ce sondage a pour objectif d’identifier les logiciels les plus utilisés (SDVFR, SkyDemon, ForeFlight, Garmin Pilot, etc.) et de mieux comprendre les habitudes de navigation en vol de la communauté AeroWeb-fr.net.