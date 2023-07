Qatar inaugure sa liaison vers Lyon

Article publié le 8 juillet 2023 par David Dagouret

Les quatre vols hebdomadaires sont assurés par des Boeing 787-8.

Qatar Airways a annoncé l'inauguration de son tout premier vol direct entre Doha et Lyon. Ce vol est opéré par un Boeing 787-8 les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, et renforce la présence de Qatar Airways en France.

Les vols partent de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry à 16h35 et arrivent à Doha à 23h35 (heure locale) à l'aller. Les vols quittent Doha à 8h25 et arrivent à Lyon à 14h10 (heure locale) pour le retour.

Lyon est la troisième destination de Qatar Airways en France, la compagnie continuant également à desservir Paris et Nice. La nouvelle liaison sans escale vers Lyon est assurée par un Boeing 787-8 pouvant accueillir 254 passagers, dont 22 en Classe Business et 232 en Classe Economy.

M. Akbar Al Baker, Président-Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Je suis ravi d'annoncer le lancement du vol inaugural de Qatar Airways vers la célèbre ville française de Lyon. Le Qatar et la France bénéficient mutuellement d'un partenariat stratégique de longue date dans divers domaines, notamment la diplomatie, le commerce et le tourisme. Notre réseau élargi en France témoigne de notre coopération fructueuse, et nous sommes impatients d'accueillir les passagers français et européens à travers notre hub, l'aéroport international de Hamad, pour des voyages transparents et captivants vers plus de 160 destinations mondiales."

M. Tanguy Bertolus, Président du Directoire d’Aéroports de Lyon, a déclaré : "Cette nouvelle destination au départ de Lyon illustre le savoir-faire de VINCI Airports dans la collaboration avec les compagnies aériennes, et sa contribution dans le rayonnement des territoires à l’international. Cette nouvelle ligne entre la capitale du Qatar et Lyon renforcera l'attractivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la métropole lyonnaise en offrant à ses habitants davantage d’options pour se rendre au Moyen-Orient et en Asie, notamment au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande."





