Vietnam Airlines commande des Boeing 737 Max

Article publié le 20 septembre 2023 par David Dagouret

Le protocole d’accord avec Boeing porte sur l'acquisition de 50 Boeing 737 Max.

Vietnam Airlines a annoncé son intention d’acquérir 50 Boeing 737-8, d'une valeur pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars. Cette déclaration coïncide avec la visite du président américain Joe Biden au Vietnam dans le cadre de discussions décisives portant sur le commerce et le renforcement des relations diplomatiques entre les États-Unis et le Vietnam.

Les autorités vietnamiennes et américaines ont affirmé que cette déclaration contribuerait à stimuler l'emploi dans les deux pays et à renforcer la coopération économique bilatérale. S'appuyant sur la longue collaboration de Boeing avec l'industrie de l'aviation civile vietnamienne, la flotte de 737 Max de la compagnie aérienne contribuera à la réalisation de l'ambition nationale de devenir une plaque tournante de l'aviation.

La demande croissante d'avions monocouloirs a poussé Vietnam Airlines à acquérir 60 appareils supplémentaires d'ici 2030 et environ 100 appareils d'ici 2035, dont le Boeing 737 Max, qui compte entre 150 et 230 sièges. La famille Boeing MAX est exploitée par 70 compagnies aériennes à travers le monde, totalisant plus de 1 150 appareils en service.

Vietnam Airlines exploite une flotte de 100 avions, dont 65 appareils monocouloirs, desservant 97 routes vers 21 destinations domestiques et 29 destinations internationales, assurant ainsi la liaison entre le Vietnam et les destinations les plus prisées au monde.

Dang Ngoc Hoa, Président du conseil d'administration de Vietnam Airlines, a déclaré : "Conformément à la stratégie de flotte 2025-2030 de Vietnam Airlines et à sa vision à l'horizon 2035, l'investissement dans les avions est un projet crucial qui soutient la dynamique de reprise positive et les perspectives prospères de la compagnie aérienne. La nouvelle flotte d'avions monocouloirs renforcera notre expansion globale, élargira notre offre de services de haute qualité sur les vols intérieurs et asiatiques de Vietnam Airlines, tout en modernisant notre flotte pour plus d'efficacité énergétique."

Brad McMullen, Vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing a déclaré : " L'Asie du Sud-Est est l'un des marchés aéronautiques à la croissance la plus rapide au monde, et le 737 Max est l'avion idéal pour permettre à Vietnam Airlines de répondre efficacement à la demande régionale. Nous apprécions notre partenariat historique avec Vietnam Airlines, qui remonte à 1995, date à laquelle la compagnie a loué pour la première fois des 767."





