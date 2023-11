Article publié le 8 novembre 2023 par David Dagouret

La compagnie islandaise proposera deux nouvelles destinations, Halifax et Pittsburgh.

Icelandair dévoile son programme de vols pour 2024. La compagnie proposera des vols vers plus de 50 destinations, avec des vols quotidiens vers 28 destinations en Europe et en Amérique du Nord et plus d'un vol par jour vers 19 d'entre elles.

Deux nouvelles destinations s’ajoutent au programme d’Icelandair pour l’été 2024 : Halifax et Pittsburgh. La fréquence de vols sera également augmentée vers un certain nombre de destinations. Un système de correspondances accru offrira 800 options de correspondance différentes, et bien plus encore grâce à des accords de partage de codes avec d'autres compagnies aériennes. En 2024, il est prévu que les siège au kilomètre offert (ASK) augmentent d'au moins 10 % par rapport à 2023.

Trois avions Boeing 737 MAX 8 seront ajoutés à la flotte d'Icelandair en 2024. La flotte de la compagnie comptera alors 42 avions, dont 21 Boeing 737 MAX.

Icelandair offrira pour la première fois des vols vers Pittsburgh, la douzième destination de la compagnie aux États-Unis. Avec quatre vols par semaine, le programme sera proposé de la mi-mai à la fin octobre.

Après quelques années d'interruption, les vols vers Halifax reprendront, avec trois vols par semaine du 31 mai à la mi-octobre 2024.

Bogi Nils Bogason, PDG d'Icelandair, déclare : "Nous présentons un programme de vols ambitieux pour l'été prochain, le plus important de l'histoire de la compagnie. Notre flotte continue de croître et l'année prochaine, nous ajouterons trois nouveaux Boeing 737 MAX, des appareils efficaces et plus respectueux de l'environnement. Nous sommes très heureux d'ajouter deux nouvelles destinations en Amérique du Nord et d'augmenter significativement la fréquence vers d'autres destinations. Le marché nord-américain a été très solide, avec les Américains constituant désormais le plus groupe de touristes le plus important en Islande. Notre équipe expérimentée, notre infrastructure de vente complète et notre solide marque internationale, associées à de précieux accords de coopération avec d'autres compagnies aériennes, nous permettent de continuer à progresser et de saisir les opportunités que nous observons sur nos marchés."





Sur le même sujet