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Tecnam nomme St Barth Executive - Air Inter Iles comme centre de service agrée
Article publié le 6 juillet 2025 par David Dagouret
La société française assurera la maintenance, le support technique et la fourniture de pièces détachées agréés par l'usine, pour la flotte d'avions Tecnam P2012 opérant dans la région des Caraïbes ainsi qu'en Amérique.
Le constructeur italien Tecnam a annoncé la nomination de St Barth Executive – Air Inter Iles comme centre de service agréé pour sa gamme d’avions P2012. Implantée à Saint-Barthélemy, cette structure devient ainsi un relais clé pour assurer la maintenance, le soutien technique et la fourniture de pièces détachées directement approuvées par l’usine.
Ce partenariat stratégique vise à offrir aux opérateurs de la série Tecnam P2012, particulièrement active dans la zone Caraïbes et en Amérique, un réseau de services de proximité, à même de garantir un haut niveau de disponibilité et de sécurité opérationnelle. En s’appuyant sur St Barth Executive, déjà implantée localement et forte d’une expérience dans les opérations inter-îles, Tecnam renforce sa présence sur un marché dynamique, où les liaisons régionales à courte distance jouent un rôle essentiel pour le transport de passagers comme pour le fret.
Avec ce nouveau centre de service agréé, le constructeur italien poursuit sa stratégie d’expansion internationale et de développement d’un réseau de support technique de qualité, un élément clé pour accompagner le succès commercial de son P2012 Traveller, un bimoteur léger de nouvelle génération plébiscité pour ses performances, sa polyvalence et ses faibles coûts d’exploitation.
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