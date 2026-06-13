Le Mondial de l’ULM revient en septembre 2025

Article publié le 27 août 2025 par David Dagouret

Du 5 au 7 septembre 2025, la famille de l’ULM se retrouvera pour une nouvelle édition du Mondial, placée sous le signe de la diversité et de la convivialité.

Le Mondial de l’ULM revient cette année avec une nouvelle édition qui se tiendra sur l'aérodrome de Blois. Organisé par la Fédération Française d’ULM (FFPLUM), l’événement se veut à la fois un lieu de rencontres, de découvertes et de célébration pour l’ensemble de la communauté ULM, des pilotes confirmés aux curieux venus s’initier.

L’un des objectifs majeurs de ce rendez-vous reste d’unir la grande famille des ULM à travers ses six classes : paramoteur, multiaxes, pendulaire, autogire, aérostat ultraléger et hélicoptère ultraléger. Qu’il s’agisse de passionnés de machines légères et accessibles, d’amateurs de patrimoine aéronautique ou d’adeptes des dernières innovations technologiques, chacun trouvera matière à échanger et à s’émerveiller.

L’édition 2025 met en avant plusieurs nouveautés :

Le Village Patrimoine et Innovation, qui proposera un dialogue inédit entre aéronefs historiques et concepts de nouvelle génération.

Le Village des Aventuriers, dédié aux grands voyageurs et aux projets d’expéditions aéronautiques hors normes.

Le Festival du film paramoteur et ses amis, pour prolonger la passion du vol à travers l’image et valoriser toutes les disciplines ULM.

Un Flashmob aéronautique.

Un espace Presse et Médias.

Des baptêmes en paramoteur.

Au-delà des démonstrations et des expositions, le Mondial de l’ULM 2025 mettra en avant l’idée de voyage et de découverte.

Pour Christian Santini, président de la FFPLUM, et Georges Humeau, secrétaire général, cet événement reste avant tout un moment de partage : « Le Mondial de l’ULM, c’est l’occasion de rassembler notre communauté autour de la diversité des pratiques et de l’innovation, dans un esprit de convivialité. »

Le rendez-vous est donné les 5, 6 et 7 septembre 2025, pour un week-end placé sous le signe de la passion aéronautique et de la convivialité. Aeroweb-fr.net sera, encore une fois, présent à ce rendez-vous.