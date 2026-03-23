Actualité aéronautique
DirectFly met en avant son Alto NG au Mondial de l’ULM de Blois
Article publié le 9 septembre 2025 par David Dagouret
Le constructeur tchèque DirectFly a présenté son Alto NG lors du Mondial de l’ULM de Blois. Trois appareils étaient exposés au statique et un exemplaire a effectué une démonstration en vol.
Mondial de l'ULM 2025 : première démonstration en vol du ALTO NG
© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net
Le constructeur tchèque DirectFly a profité du Mondial de l’ULM, organisé le week-end dernier à Blois, pour présenter son dernier modèle, l’Alto NG. L’appareil a été dévoilé à la fois en vol et au statique, attirant l’attention des passionnés venus nombreux.
Sur le stand du constructeur, trois exemplaires étaient exposés dans des livrées distinctes – bleu, vert et rouge – permettant aux visiteurs d’apprécier les finitions et les lignes de ce nouvel ULM. La démonstration en vol a été réalisée avec l’exemplaire vert, propriété de l’école de pilotage Vol en Vexin, installée en région parisienne.
voir la vidéo d'un décollage de l'Alto NG :
Basée en République tchèque, DirectFly est un acteur reconnu sur le marché des ULM, avec plusieurs modèles déjà distribués en Europe. Pour Rappel, en 2024, la société tchéque a livré le 200e exemplaire de son Alto.
La rédaction d’Aeroweb-fr.net prévoit de réaliser prochainement un essai en vol de l’Alto NG afin de proposer un article détaillé sur ses performances et son comportement en conditions réelles.
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