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Mondial de l'ULM 2025 : première démonstration en vol du ALTO NG

Média publié le 8 septembre 2025 - Source : AeroWeb-fr.net

Mondial de l'ULM 2025 : première démonstration en vol du ALTO NG

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

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