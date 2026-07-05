Actualité aéronautique

Mondial de l’ULM 2025 : le Dynamic S-Max en démonstration

Article publié le 14 septembre 2025 par David Dagouret

Lors du Mondial de l’ULM 2025 à Blois, la société Finesse Max a présenté en vol son Dynamic S-Max.

Dynamic WT9 S-Max

Dynamic WT9 S-Max

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Dynamic WT9 S-Max Dynamic WT9 S-Max Dynamic WT9 S-Max Dynamic WT9 S-Max

Le Mondial de l’ULM 2025 s’est tenu le week-end dernier sur l’aérodrome de Blois-Le Breuil. Parmi les nombreuses présentations en vol, la société Finesse Max a mis en avant son Dynamic S-Max, un ULM biplace moderne.

L’appareil présenté (F-JLQX) se distinguait par une livrée noire et verte. Il est équipé d'un moteur Rotax 912IS. Sa vitesse de croisière est de 272 km/h et une vitesse à ne pas dépasser (VNE) de 300 km/h. Sa consommation est de 16L/h et une autonomie d'environ 8 heures avec un réservoir de 126 L. Enfin sa distance franchissable, toujours avec un réservoir de 126 L est de 2 150 km. 

Aeroweb-fr.net vous propose de revivre cette présentation en images, capturées durant le salon.

wt9

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo du décollage du Wt9 S-Max : 

WT9

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