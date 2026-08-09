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Air France présente de nouvelles pâtisseries signées Yann Couvreur en cabine Business long-courrier
Article publié le 23 octobre 2025 par David Dagouret
Yann Couvreur a ainsi imaginé cinq créations sucrées pour les clients Business de la compagnie.
Air France présente de nouvelles pâtisseries signées Yann Couvreur en cabine Business long-courrier
En octobre 2025, Air France s’associe pour la première fois au grand chef pâtissier français Yann Couvreur afin de composer des desserts inédits à savourer en cabine Business long-courrier.
Yann Couvreur a ainsi imaginé cinq créations sucrées exclusives pour les clients Business de la compagnie. Entremets biscuit croquant, ganache et mousse au chocolat noir intense ou entremets biscuit croustillant, mousse à l’amande et confit de poire figurent parmi les recettes élaborées par le chef, illustrant son attachement aux produits simples et de saison qu’il aime travailler. Yann Couvreur s’est inspiré de l’essence même de la grande pâtisserie française : la sincérité du goût et la justesse des produits. Il partage ainsi son envie de « faire voyager les produits du terroir français et de faire découvrir ses créations avec exigence aux clients d’Air France ».
Progressivement dévoilées au fil des six prochains mois, ces douceurs sont à découvrir dès à présent au menu, à bord de tous les vols long-courriers de la compagnie au départ de Paris.
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