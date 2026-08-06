Actualité aéronautique
Delta Air Lines lance un vol sans escale entre New York et Porto
Article publié le 21 octobre 2025 par David Dagouret
Cette nouvelle liaison sera lancée dès le 21 mai 2026.
Delta Air Lines lancera son tout premier service quotidien sans escale vers Porto, au Portugal (OPO), au départ de New York-JFK à compter du 21 mai 2026. Cette nouvelle liaison s'inscrit dans le cadre de l'expansion transatlantique de Delta. La liaison sera opérée par un Boeing 767-300 avec une cabine configurée en quatre classe.
Avec l'ajout de Porto, Delta renforce son offre de services vers le Portugal. La compagnie aérienne relie déjà les États-Unis à Lisbonne avec un service quotidien toute l'année au départ de New York-JFK et un service quotidien saisonnier au départ de Boston.
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