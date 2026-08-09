Actualité aéronautique
La Suède commande quatre Embraer C-390 Millennium
Article publié le 23 octobre 2025 par David Dagouret
La commande suédoise s'inscrit dans le cadre d'un programme d'achat européen conjoint avec les Pays-Bas et l'Autriche. Le contrat comprend sept options supplémentaires.
Le Royaume de Suède a acquis quatre avions multimissions C-390 Millennium auprès d'Embraer. Le contrat comprend également sept options d'achat supplémentaires.
Cette étape importante pour la défense en Europe s'inscrit dans le cadre d'un partenariat trilatéral plus large entre l'Autriche, la Suède et les Pays-Bas, visant à favoriser les achats conjoints.
La cérémonie s'est déroulée à la base aérienne d'Uppsala, sous l'égide du commandant de l'armée de l'air suédoise, le général de division Jonas Wikman, en présence de M. Pål Jonson, ministre suédois de la Défense, ainsi que de représentants de la défense d'autres opérateurs du C-390 tels que les Pays-Bas, le Brésil, l'Autriche, le Portugal, la Hongrie et la République tchèque.
Avec cette acquisition, la Suède devient un autre membre de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) à rejoindre le partenariat stratégique déjà établi par les Pays-Bas et l'Autriche, qui ont commandé collectivement neuf C-390 en 2024.
Pour rappel, en 2023, Embraer avait fait la promotion de son appareil durant le salon aéronautique du Bourget, Aeroweb-fr.net était présent, revoir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/06/le-bourget-2023-embraer-fait-la-promotion-de-son-kc-390
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