Le premier Cessna Citation Ascend de série sort de l’usine de Wichita

Article publié le 3 octobre 2025 par David Dagouret

Textron Aviation franchit une nouvelle étape dans le développement de son jet d’affaires Cessna Citation Ascend, avec la sortie d’usine du premier exemplaire de production.

Textron Aviation Inc a annoncé que son programme Cessna Citation Ascend poursuit sa progression avec un jalon majeur : le premier appareil de production a quitté l’usine de Wichita, au Kansas.

Ce modèle, qui appartient à la légendaire série 560XL de Cessna, marque une nouvelle génération dans la gamme des jets d’affaires du constructeur américain. La certification par la Federal Aviation Administration (FAA) est attendue d’ici la fin de l’année, ouvrant la voie aux premières livraisons.

La sortie d’usine a été célébrée en interne, les employés de Textron Aviation organisant une photo de groupe devant l'appareil pour souligner cette étape clé du programme.

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