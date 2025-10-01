Actualité aéronautique
Qantas célèbre le premier anniversaire de sa ligne Paris-Perth
Article publié le 20 octobre 2025 par David Dagouret
Cette liaison a été inaugurée en juillet 2024 à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris.
Qantas, compagnie aérienne australienne, a célébré le premier anniversair de sa ligne Paris-Perth. Cette liaison a été inaugurée en juillet 2024 à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris.
Ce vol est aujourd’hui la seule liaison commerciale sans escale entre l’Australie et l’Europe et opéré en Boeing 787-8 Dreamliner. Il détient également le record du plus long vol direct vers la France, reliant les deux continents en 17h20 sur 14 264 km. Les vols sont assurés sous les numéros QF33 (Perth–Paris) et QF34 (Paris–Perth).
La relation entre Qantas et la France s’inscrit dans la durée :
- 1962 : ouverture du bureau Qantas à Paris
- 1975 : premiers vols réguliers vers Paris (via Francfort) en Boeing 747, interrompus en 1981
- 1998 : retour à Paris jusqu’en 2004
- 2004–2024 : partenariat de partage de code avec Air France
- 2024 : lancement du premier vol direct Paris–Perth, une première commerciale entre l’Australie et l’Europe
Qantas s’apprête à franchir une nouvelle étape avec Project Sunrise : des vols directs de près de 22 heures entre l’Australie et des villes comme Londres ou New York, opérés en Airbus A350 spécialement aménagés (238 sièges seulement).
Cliquer sur l'image pour voir, sur Pictaero.com, les images de la compagnie Qantas :
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