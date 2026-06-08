Airbus annonce des mesures de précaution concernant la flotte A320

Article publié le 28 novembre 2025 par David Dagouret

Airbus prend des mesures immédiates pour renforcer la protection de la flotte A320 après la détection d’un risque lié au rayonnement solaire.

Airbus a annoncé une série de mesures préventives visant à renforcer la sécurité des avions de la famille A320, à la suite de l’analyse d’un incident récent. L’enquête technique a mis en évidence qu’un rayonnement solaire particulièrement intense pouvait, dans certaines circonstances, altérer des données essentielles aux commandes de vol.

Le constructeur a identifié un nombre significatif d’appareils en service potentiellement concernés. En coordination avec les autorités aéronautiques, Airbus a diffusé une Alerte aux exploitants (AOT) demandant la mise en place immédiate de protections logicielles et/ou matérielles afin de prévenir tout risque associé.

Cette AOT doit être prochainement intégrée dans une consigne de navigabilité d’urgence publiée par l’AESA. Airbus souligne que ces recommandations pourraient engendrer des perturbations opérationnelles pour les compagnies et leurs passagers. Le constructeur européen a présenté ses excuses pour les désagréments occasionnés, tout en précisant que la sécurité était sa priorité absolue.

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