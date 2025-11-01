Dubai AirShow 2025 : Comac présente son C909 Business Jet (photos)

Article publié le 21 novembre 2025 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net vous emmène à bord du C909 Business Jet présenté par le constructeur chinois Comac au salon aéronautique de Dubaï.

Le constructeur aéronautique chinois, Comac, présente au salon aéronautique de Dubaï, son C909 Business Jet. L'appareil qui est exposé sur le tarmac de l'aéroport des Emirats Arabes Unis est immatriculé B-001X et il est spécialement aménagé pour l’aviation d’affaires en collaboration avec DeerJet. Le C909 CBJ (COMAC Business Jet) est la variante jet d'affaires haut de gamme du C909 destiné au transport commercial. Il est doté de deux moteurs General Electric CF-34.

À l’intérieur, la cabine met clairement l’accent sur le confort et le prestige : aménagements haut de gamme, finitions soignées et espaces modulables permettent d’accueillir jusqu’à 20 passagers dans une atmosphère typiquement « corporate jet ».

Comac profite ainsi du Dubai Airshow pour mettre en avant ses ambitions sur le marché des jets d’affaires, un segment où la concurrence est particulièrement forte.