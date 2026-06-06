Actualité aéronautique

Ethiopian Airlines prend deux ATR 72-600 en leasing pour les opérations d’Air Congo

Article publié le 25 novembre 2025 par David Dagouret

L’entrée en service des appareils est prévue pour février 2026.   

ATR 72-600

ATR 72-600

© David Dagouret pour AeroWeb-fr.net

ATR, a annoncé la location par Ethiopian Airlines de deux ATR 72-600 neufs, qui seront exploités par Air Congo, la compagnie nationale de la République Démocratique du Congo, détenue à 49 % par Ethiopian Airlines. L’entrée en service des appareils est prévue pour février 2026. 

Ce contrat de leasing fait suite au partenariat stratégique annoncé lors du Salon aéronautique de Farnborough en juillet 2024, où ATR et Ethiopian Airlines sont convenus de coopérer pour développer les capacités de maintenance d’ATR en Ethiopie. Cette initiative va permettre à Ethiopian Airlines de se positionner comme un centre MRO pour les avions ATR dans la région, au service des opérateurs de tout le continent.  

ATR

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