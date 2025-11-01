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Le KC-390 Millennium et le Gripen E franchissent une nouvelle étape avec la réussite des essais de ravitaillement en vol (photos)
Article publié le 20 novembre 2025 par David Dagouret
Embraer, Saab et l’armée de l’air brésilienne ont validé une étape clé du développement du Gripen E et du KC-390 grâce à une campagne d’essais en vol confirmant la compatibilité des deux appareils pour le ravitaillement en vol.
Le KC-390 Millennium et le Gripen E franchissent une nouvelle étape avec la réussite des essais de ravitaillement en vol
© Embraer
Embraer et Saab, en collaboration avec la Força Aérea Brasileira (FAB), ont annoncé la réussite de la campagne d’essais de certification visant à valider le ravitaillement en vol du chasseur Gripen E par l’avion multimission KC-390 Millennium. Cette phase d’essais, essentielle pour la qualification opérationnelle des deux appareils, s’est déroulée sur le site d’Embraer à Gavião Peixoto, où se trouve également le centre d’essais en vol du Gripen.
Coordonnée par le Département des sciences et technologies aérospatiales (DCTA) de la FAB, la campagne a mobilisé ingénieurs et pilotes d’essai des deux constructeurs ainsi que de l’armée de l’air brésilienne.
Les essais répondaient à deux objectifs. D’une part, qualifier le Gripen E en tant que récepteur pour le ravitaillement en vol, une étape incontournable pour valider ses performances et son intégrité structurelle. D’autre part, vérifier l’interopérabilité des deux plateformes sur l’ensemble de l’enveloppe de vol du KC-390, de jour comme de nuit.
L’Autorité suédoise de l’aviation militaire (SE-MAA) examinera désormais les données recueillies pour poursuivre son processus de certification, tandis que l’Institut de promotion et de coordination industrielles (IFI) de la FAB conduira son analyse technique. Cette double validation vise à garantir la conformité aux normes internationales.
Baptisée « Opération Samaúma », la campagne mobilisait environ 40 militaires. Elle souligne la capacité du Brésil à développer et certifier des solutions avancées de ravitaillement en vol grâce à une expertise nationale.
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