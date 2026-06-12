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Air Cambodia devient client de lancement pour la nouvelle classe affaires sur ATR 72-600 avec la X-Space Table
Article publié le 2 décembre 2025 par David Dagouret
Actuellement en développement, sa certification est prévue pour le premier trimestre 2027.
Air Cambodia devient client de lancement pour la nouvelle classe affaires sur ATR 72-600 avec la X-Space Table
Air Cambodia devient client de lancement pour la nouvelle classe affaires sur ATR 72-600 avec la X-Space Table. Actuellement en développement, sa certification est prévue pour le premier trimestre 2027.
Après la livraison de son tout nouvel ATR 72-600 en mai 2025, Air Cambodia prévoit d’installer la X-Space Table en 2027 sur l’ensemble de sa flotte de trois ATR. La section classe affaires comprendra quatre sièges disposés en deux rangées selon une configuration un par un.
Air Cambodia exploite des ATR sur des liaisons régionales clés, notamment Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Ho Chi Minh-Ville et d’autres destinations.
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