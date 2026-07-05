Curtiss P-40 à pédales : la nouvelle création de Philippe B.

Article publié le 21 décembre 2025 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net vous fait découvrir la dernière réalisation de Philippe, passionné d’aviation et bricoleur autodidacte.

En 2022, nous vous avions déjà présenté ses remarquables North American T-6 à pédales. Cliquer sur le lien suivant pour revoir l'actualité : North American T-6 à pédales.

Un an plus tard, Philippe annonçait la naissance d’un Vought F4U Corsair à pédales, directement inspiré de l’avion basé à La Ferté-Alais, immatriculé F-AZEG, propriété de Jean Salis et restauré par l’association Les Casques de Cuir, voir l'actualité : Vought F4U Corsair à pédales (photos).

En cette fin d’année 2025, après quatre années de conception et de réalisation, Philippe présente le dernier-né de sa collection : un Curtiss P-40 à pédales. Cet appareil vient compléter une série de répliques miniatures dédiées à l’aviation de la Seconde Guerre mondiale.

Dévoilé à l’approche de Noël, ce P-40 à pédales ne manquera pas de faire rêver les plus jeunes mais également les plus grands.

Découvrez la fiche technique du mythique Curtiss P40 : https://www.aeroweb-fr.net/appareils/curtiss-81-87-warhawk-p-40-tomahawk-kittyhawk

Découvrez également les photographies du P40 sur notre site Pictaero : https://www.pictaero.com/fr/pictures/picture,381856

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