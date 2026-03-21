Actualité aéronautique

Diamond Aircraft livre un DA62 MPP à l'université technique de Dresde

Article publié le 12 décembre 2025 par David Dagouret

L'Université technique de Dresde acquiert un avion de surveillance DA62 MPP de Diamond Aircraft, le transformant en laboratoire volant dédié au développement de systèmes de propulsion sans énergie fossile, notamment l'hydrogène.  

Diamond Aircraft livre un DA62 MPP à l'université technique de Dresde

Diamond Aircraft livre un DA62 MPP à l'université technique de Dresde

© Diamond Aircraft

Diamond Aircraft a annoncé que l'université technique de Dresde a pris livraison d'un avion de recherche, le Diamond DA62 MPP. 

L'Institut d'ingénierie légère et de technologie des polymères (ILK) et l'Institut d'ingénierie aérospatiale (ILR) de l'Université technique de Dresde exploiteront l'avion comme un laboratoire volant afin de tester des systèmes de propulsion sans énergie fossile dans des conditions de vol réelles. L'un des principaux objectifs du programme de recherche est de remplacer l'un des moteurs conventionnels par un système de propulsion à hydrogène.

Les principales caractéristiques de la plateforme de recherche DA62 MPP sont les suivantes :

  • Plusieurs points d'ancrage pour le montage de capteurs externes sur le nez et le fuselage.
  • Compartiment séparé pour l'équipement de mission permettant le montage d'ordinateurs et d'instruments.
  • Capacité à tester plusieurs technologies dans des conditions réelles.

diamond

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