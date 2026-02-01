Boeing et Air Cambodia annoncent la plus importante commande de monocouloirs de la compagnie aérienne

Article publié le 17 février 2026 par David Dagouret

Cette commande porte sur un maximum de 20 avions 737 Max.

Boeing et Air Cambodia ont annoncé, début février, la plus importante commande d'avions monocouloirs de la compagnie aérienne, portant sur un maximum de 20 appareils 737 Max, dans le cadre d'un accord dévoilé au salon aéronautique de Singapour. Il s'agit du premier achat d'avions Boeing Max par la compagnie aérienne d'Asie du Sud-Est.

La compagnie aérienne a finalisé sa commande ferme de 10 jets 737 Max 8 et la possibilité d'en acquérir 10 supplémentaires en décembre 2025. Cette commande n'apparaissait pas auparavant sur le site Web « Commandes et livraisons » de Boeing.

Avec le 737 MAX, Air Cambodia va renouveler et développer sa flotte, alors que le transport aérien joue un rôle de plus en plus important dans la connexion des personnes et des lieux à travers la région. La compagnie aérienne tirera parti des capacités, de l'efficacité et du confort des passagers du 737 Max 8 pour son réseau en expansion de liaisons très demandées à travers l'Asie.

Air Cambodia exploite actuellement une flotte de six avions monocouloirs et régionaux sur des liaisons nationales et internationales vers le Vietnam, l'Inde, la Thaïlande, la Chine, le Japon et Hong Kong.

Selon les prévisions commerciales de Boeing, les transporteurs aériens d'Asie du Sud-Est auront besoin de près de 5 000 nouveaux avions au cours des vingt prochaines années, les avions monocouloirs représentant plus de 80 % des livraisons.

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