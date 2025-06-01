Actualité aéronautique
Corsair lance une nouvelle liaison entre Toulouse et l'île Maurice
Article publié le 20 février 2026 par David Dagouret
La compagnie française enrichit son réseau long-courrier avec l'ouverture d'une ligne entre Toulouse et l'île Maurice à compter du 15 juin 2026.
A la découverte de l'Airbus A330neo Corsair / atterrissage Pointe-à-Pitre
Après avoir annoncé en janvier dernier l’ouverture de nouvelles liaisons entre Toulouse, La Réunion et Mayotte, Corsair poursuit son développement depuis l'aéroport de Toulouse Blagnac avec l'ouverture d'une ligne vers l'île Maurice.
Il s'agit de la troisième destination de l’océan Indien proposée depuis Toulouse. Elle sera lancée à partir du 15 juin 2026 à raison d'un vol par semaine (lundi) puis deux vols par semaine lundi et mercredi) à partir du 09 septembre 2026.
Les horaires de cette nouvelle liaison pour la saison été :
Lundi (et mercredi à partir du 9 septembre)
- Départ de Toulouse : 19h00
- Arrivée à l’île Maurice (via La Réunion) : 12h40 (J+1)
Dimanche et mardi
- Départ de l’île Maurice : 19h30
- Arrivée à Toulouse (via La Réunion) : 9h20 (J+1)
Pour rappel, Aeroweb-fr.net a testé la compagnie française lors d'une liaison vers la Guadeloupe en mai 2025, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2025/06/a-la-decouverte-de-lairbus-a330neo-corsair
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