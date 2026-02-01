Exercice ORION 2026 : Aeroweb embarque avec l'Armée de l'Air et de l'Espace lors d'un Media Day exceptionnel

Article publié le 15 février 2026 par David Dagouret

Invité par l'Armée de l'Air et de l'Espace, Aeroweb-fr.net a suivi au plus près la phase dynamique de l'exercice interarmées ORION 2026, avec une immersion opérationnelle entre Villacoublay, Mont-de-Marsan, Tours et Cinq-Mars-la-Pile, ponctuée de vols tactiques à bord d'A400M et de ravitaillements en vol.

Dans le cadre d'un Media Day organisé par l'Armée de l'Air et de l'Espace, AeroWeb-fr.net a été invité à suivre de l'intérieur l'exercice ORION 2026, un entraînement interarmées et interalliés d'ampleur mené sur le territoire national, principalement sur la façade Atlantique.

Le déplacement a débuté depuis la base aérienne 107 de Villacoublay, avec un vol à bord d'un A400M Atlas à destination de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Durant ce transit, l'appareil a été escorté par un Rafale, offrant des conditions particulièrement favorables à la réalisation de photographies et de vidéos aéronautiques dans un contexte opérationnel.

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A Mont-de-Marsan, cœur de la manœuvre aérienne de l'exercice, il a été possible de réaliser des images dynamiques des activités aéronautiques liées à ORION 2026. Cette immersion a permis d'observer concrètement la coordination des moyens aériens engagés dans un scénario de haute intensité.

Le retour s'est effectué à nouveau à bord d'un A400M, cette fois pour un vol à destination de Tours, marqué par un profil de mission particulièrement complet. Le temps de vol, d'environ 1h45, a notamment inclus une séquence de ravitaillements en vol (2 Rafale, 2 Rafale marine et 2 Mirage 2000) ainsi qu'une ouverture de soute en vol, illustrant les capacités opérationnelles de l'avion de transport tactique dans des conditions réalistes d'exercice.

Pour voir la vidéo du ravitaillement du Rafale, cliquer sur l'image :

Pour voir la vidéodu ravitaillement du Mirage 2000, cliquer sur l'image :

Après l'atterrissage à l'aéroport de Tours, le déplacement s'est poursuivi vers Cinq-Mars-la-Pile pour la visite du poste de commandement interarmées (PCIAT). Cette séquence a été accompagnée d'une présentation détaillée des objectifs et des enjeux d'ORION 2026, en particulier pour le volet aérien piloté par l'Armée de l'Air et de l'Espace.

À cette occasion, un entretien a été réalisé avec le général de corps aérien Marc Le Bouil, commandant la Défense aérienne et les opérations aériennes (CDAOA), acteur clé de la planification et de la conduite de la manœuvre aérienne dans le cadre de l'exercice.

Déjà engagé depuis le 5 janvier au poste de commandement interarmées de Cinq-Mars-la-Pile, le CDAOA planifie et conduit la manœuvre aérienne en coordination étroite avec les composantes terrestres et maritimes, ainsi qu'avec des spécialistes des domaines cyber, spatial, des opérations spéciales et de la logistique.

La phase dynamique d'ORION 2026, débutée le 8 février et prévue jusqu'au 1er mars, mobilise des forces déployées depuis plusieurs bases aériennes majeures, dont Mont-de-Marsan, Cazaux, Orléans, Cognac, Avord, Istres et Tours. L'ensemble est appuyé par le centre air de planification et de conduite des opérations et de la défense aérienne basé à Lyon-Mont-Verdun.

La combinaison d'avions de chasse, d'avions de transport, de drones de reconnaissance, de systèmes de défense sol-air et de moyens spatiaux illustre la capacité des armées françaises à coordonner des effets simultanés sur une large zone d'action.

L'exercice met en avant la capacité des armées à conduire une opération aérienne complexe visant notamment l'acquisition de la supériorité aérienne dans un contexte de haute intensité, tout en assurant la protection du territoire face à des menaces extérieures.

Après une première phase largement dominée par l'action aérienne, la Marine nationale doit intervenir sur la façade Atlantique, notamment dans la zone de Saint-Nazaire et en Bretagne, avec une opération amphibie. L'Armée de Terre prendra ensuite le relais avec une entrée en profondeur et une opération aéroportée d'mpleur sur une zone contestée.

En tant que nation-cadre, la France met en avant sa capacité à agir en coalition, de manière interopérable avec ses partenaires et alliés, dans un environnement multi-domaines exigeant.

Le Media Day s'est conclu par le retour vers la région parisienne à bord d'un Casa C295, marquant la fin d'une immersion opérationnelle particulièrement riche au cœur de l'exercice ORION 2026.

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