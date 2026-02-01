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Sun PhuQuoc Airways commande des Boeing 787 Dreamliner pour son envol international

Article publié le 23 février 2026 par David Dagouret

La nouvelle compagnie vietnamienne Sun PhuQuoc Airways affiche ses ambitions mondiales en commandant jusqu'à 40 Boeing 787-9 Dreamliner pour relier l'île de Phu Quoc aux grands hubs internationaux.  

Farnborough 2014 Boeing 787-9

Farnborough 2014 Boeing 787-9

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Boeing et Sun PhuQuoc Airways ont annoncé que la nouvelle compagnie aérienne vietnamienne a commandé jusqu’à 40 avions 787-9 Dreamliner.  Le Boeing 787-9 permettra à Sun PhuQuoc Airways de relier efficacement Phu Quoc aux principales villes et autres destinations touristiques d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord.

787-9

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