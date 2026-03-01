Actualité aéronautique
L’aéroport d’Abu Dhabi frappé par des débris de drone après une interception d’un engin iranien
Article publié le 1 mars 2026 par David Dagouret
L’Aéroport international d'Abu Dhabi a été touché par des débris après l’interception d’un drone attribué à l’Iran, provoquant un mort et près de 11 blessés. Les autorités ont suspendu tous les vols au départ et à destination de la plateforme, impactant notamment les opérations de Etihad Airways, compagnie basée à Abu Dhabi.
L'aéroport d'Abu Dhabi a également été frappé par un missile iranien faisant un mort et près de 11 blessés. Les autorités d'Abu Dhabi ont précisé qu'un drone iranien allait frapper l'aéroport mais il a été intercepté avant d'atteindre son but. Néanmoins les débris de l'engin sont tombés sur le complexe aéroportuaire, tuant une personne et en blessant 11 autres.
Tous les vols au départ et à destination d'Abu Dhabi sont suspendus jusqu'à nouvel ordre dont ceux d'Etihad Airways, compagnie basée à Abu Dhabi. Précisons que le 28 février, à cause des événements au Moyen-Orient, le vol EY32 d'Etihad Airways entre Paris CDG et Abu Dhabi a été contraint de faire demi-tour.
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