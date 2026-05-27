Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)

Article publié le 27 mai 2026 par David Dagouret

Le constructeur ATR a effectué une démonstration remarquée lors du meeting "Le Temps des Hélices" 2026 à Cerny - La Ferté-Alais avec un ATR 72-600 présenté en vol devant le public.

À l’occasion de l’édition 2026 du meeting aérien "Le Temps des Hélices", organisé sur l’aérodrome de Aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais, le constructeur ATR a présenté un de ses avions en démonstration aérienne devant le public présent durant le week-end.

Habitué des grands rendez-vous aéronautiques internationaux comme Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget ou le Farnborough International Airshow, ATR a cette fois choisi de participer au célèbre meeting de Cerny - La Ferté-Alais, rendez-vous incontournable de l’aviation historique en France.

L’appareil présenté était un ATR 72-600 immatriculé F-WWEV. L’avion a réalisé plusieurs passages en vol au-dessus du terrain, permettant au public de découvrir les performances et les caractéristiques du biturbopropulseur régional du constructeur franco-italien.

Lors de la présentation, le commentateur du meeting a précisé que l’appareil devait initialement se poser sur la piste en herbe de 900 mètres de l’aérodrome du plateau de l’Ardenay. Toutefois, cet atterrissage n’a finalement pas pu être réalisé en raison de l’état dégradé d’un seuil de piste.

Même si un ATR est capable d’opérer sur des pistes relativement courtes, les performances publiées par le constructeur indiquent qu’un ATR 72-600 a besoin d'environ 915 mètres pour l’atterrissage, mais surtout près de 1 315 mètres pour le décollage dans des conditions standards. La longueur actuelle de la piste de Cerny - La Ferté-Alais hors meeting est de 1033 mètres ce qui ne permet donc pas d'envisager un décollage depuis l'aérodrome de l'Ardenay.

La perspective de voir un jour un ATR se poser sur le terrain du meeting continue néanmoins d’alimenter les discussions parmi les passionnés présents lors de cette édition 2026.

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