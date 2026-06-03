Actualité aéronautique
Ethiopian Airlines confirme une commande ferme de six Boeing 787-9 Dreamliner
Article publié le 3 juin 2026 par David Dagouret
Ethiopian Airlines poursuit l’expansion de sa flotte avec la confirmation d’une commande ferme de six Boeing 787-9 Dreamliner destinés à renforcer son réseau international.
Ethiopian Airlines a confirmé une commande ferme portant sur six nouveaux Boeing 787-9 Dreamliner. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement de la compagnie afin de renforcer son réseau international et d’accompagner la croissance du trafic long-courrier au départ de son hub d’Addis-Abeba.
Selon la compagnie, ces nouveaux appareils permettront également d’augmenter les capacités cargo tout en répondant à la hausse de la demande sur ses lignes internationales.
Déjà premier opérateur africain du Boeing 787 Dreamliner, Ethiopian Airlines exploite actuellement cet appareil sur plusieurs destinations en Europe, en Asie, en Amérique du Nord ainsi qu’en Afrique.
Avec cette nouvelle commande, la compagnie poursuit le développement de sa flotte long-courrier tout en consolidant sa présence sur les marchés internationaux.
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