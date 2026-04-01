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LATAM Airlines reçoit son premier Boeing 787-9 équipé de moteurs GEnx

Média publié le 25 janvier 2026 - Source : LATAM Airlines

LATAM Airlines reçoit son premier Boeing 787-9 équipé de moteurs GEnx

© Latam Airlines

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