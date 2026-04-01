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Le DC-3 13142 quitte La Ferté-Alais, fin d’une page pour le “Dak” de l’Ardenay

Média publié le 20 janvier 2026 - Source : AeroWeb-fr.net

Le DC-3 13142 quitte La Ferté-Alais, fin d’une page pour le “Dak” de l’Ardenay

© Timéo Dagouret pour Aeroweb-fr.net

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