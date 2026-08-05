L'Airbus A400M achève une campagne d'essais de lutte contre les incendies en France

Article publié le 10 juillet 2025 par David Dagouret

La campagne d'essais, qui s'est déroulée fin avril 2025, a consisté en plusieurs largages de l'A400M au-dessus d'une zone cible de l'aéroport de Nimes-Garon.

Airbus Defence and Space a annoncé la réussite d'une série d'essais de largage de retardant d’un avion A400M équipé de son kit de lutte contre les incendies, réalisée sur l’aéroport de Nîmes-Garons, en France.

L'objectif de cette campagne d'essais était de réaliser une évaluation indépendante, de l'efficacité du kit de lutte contre les incendies de l'A400M. Les essais ont ainsi été menés par le Centre d'Essais et de Recherche (CEREN) de l’Entente-Valabre, établissement public local français habilité et agréé par le ministère de l’Intérieur notamment pour évaluer les matériels et équipements de lutte contre les incendies de forêt, assurer la formation des personnels en France et à l’étranger, et faisant autorité dans ce domaine au niveau international.

La campagne d'essais, qui s'est déroulée fin avril 2025, a consisté en plusieurs largages de l'A400M au-dessus d'une zone cible de l'aéroport de Nîmes-Garon. Le CEREN a réalisé des tests de type « grille de coupelles » afin d’évaluer avec précision l’efficacité de la répartition et de la concentration du retardant au sol. Au cours des largages, l’avion a fait des passages à des altitudes inférieures à moins de 30 mètres (98 pieds) et à des vitesses d’environ 230 km/h (125 nœuds).

Le kit de lutte contre les incendies Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) d’Airbus Defence and Space offre des avantages opérationnels uniques au monde. Son intégration dans l’A400M ne nécessite aucune modification permanente de l'avion, ce qui permet à n'importe quel A400M d'être rapidement converti pour des missions de lutte contre les incendies dans des délais très courts. Le kit, installé dans la soute et équipé de réservoirs pouvant être remplis en moins de 10 minutes à l'aide de pompes standards, peut déverser par gravité jusqu'à 20 tonnes d'eau ou de retardant par la rampe arrière de l’avion. De plus, la capacité de l'A400M à décoller et à atterrir sur des pistes courtes et non goudronnées lui permet d'opérer à partir de divers types de pistes que ce soit dans des bases aériennes ou des aérodromes situés au plus proche des zones d'incendie. L’appareil est également doté d’une grande maniabilité et de la possibilité de voler de jour comme de nuit, dans le respect des normes de sécurité.

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