Actualité aéronautique
LATAM Airlines reçoit son premier Boeing 787-9 équipé de moteurs GEnx
Article publié le 25 janvier 2026 par David Dagouret
LATAM Airlines Group devient la première compagnie d’Amérique du Sud à exploiter un Boeing 787-9 Dreamliner motorisé par des GE Aerospace GEnx.
LATAM Airlines Group a annoncé la réception de son premier Boeing 787-9 Dreamliner équipé de moteurs GE Aerospace GEnx, devenant ainsi la première compagnie aérienne d’Amérique du Sud à exploiter cette configuration. L’appareil a décollé de Charleston (Caroline du Sud, États-Unis) à destination de Santiago du Chili.
Selon le constructeur, les moteurs GEnx (General Electric nouvelle génération) permettent une réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 15 % par rapport à la génération précédente, tout en diminuant les émissions de CO₂ et de NOx, le niveau sonore et en améliorant la fiabilité et la durabilité des opérations.
Cette livraison s’inscrit dans le cadre du plan de modernisation et de croissance de la flotte du groupe. Fin 2025, LATAM disposait de 371 appareils, après l’intégration de 26 nouveaux avions, tous de dernière génération. En 2026, le groupe prévoit la réception de 41 appareils supplémentaires – dont les premiers Embraer de sa flotte – suivis de 27 nouveaux avions en 2027, incluant son premier Airbus A321XLR.
À plus long terme, LATAM Airlines prévoit d’intégrer plus de 130 nouveaux appareils d’ici 2030.
Sur le même sujet
- 02/05Fin des activités de Spirit Airlines
- 01/05 Rafale Solo Display 2026 : une nouvelle livrée pour l'ambassadeur de l'armée de l'Air et de l'Espace
- 01/05 France Air Expo 2026 à Lyon-Bron : le rendez-vous incontournable de l’aviation générale
- 27/04Clap de fin pour la compagnie Air Antilles
- 27/04 SUM Air commande jusqu’à huit ATR 72-600
- 27/04 beOnd lance une nouvelle liaison entre Paris et Malé dès décembre 2026
- 27/04 Air Canada reçoit son premier Airbus A321 XLR
- 24/04 Douze aéroports français reçoivent le label aérobio
- 24/04 Embraer : Essais hivernaux réussis pour le KC-390 en Suède
- 24/04 Abelo confirme 3 ATR 72-600 supplémentaires
- 23/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Turkish Airlines Flight Academy commande 10 Cessna Skyhawk supplémentaires
- 23/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Première commande ferme pour l'INTEGRAL S d'AURA AERO
- 23/04 Airbus achève la fabrication de la première porte de soute du pont principal de l'A350F en Espagne
- 22/04 AERO Friedrichshafen 2026 : Tecnam a annoncé le lancement officiel de la mise à niveau P2010 MkIII
- 22/04 AERO Friedrichshafen 2026 : AURA AERO dévoile la nouvelle cabine d’ERA
- 22/04 Salon AERO Friedrichshafen 2026 a ouvert ses portes
- 22/04 Continental Aerospace Technologies™ présente son programme FastTrack Engine
- 21/04Crise à la FFPLUM : démission du président et réorganisation en cours
- 20/04 Air Canada fête 75 ans de présence en France
- 20/04 Déploiement de quatre RAFALE pour la surveillance et la défense de l’espace aérien des pays baltes