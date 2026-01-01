LATAM Airlines reçoit son premier Boeing 787-9 équipé de moteurs GEnx

Article publié le 25 janvier 2026 par David Dagouret

LATAM Airlines Group devient la première compagnie d’Amérique du Sud à exploiter un Boeing 787-9 Dreamliner motorisé par des GE Aerospace GEnx.

LATAM Airlines Group a annoncé la réception de son premier Boeing 787-9 Dreamliner équipé de moteurs GE Aerospace GEnx, devenant ainsi la première compagnie aérienne d’Amérique du Sud à exploiter cette configuration. L’appareil a décollé de Charleston (Caroline du Sud, États-Unis) à destination de Santiago du Chili.

Selon le constructeur, les moteurs GEnx (General Electric nouvelle génération) permettent une réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 15 % par rapport à la génération précédente, tout en diminuant les émissions de CO₂ et de NOx, le niveau sonore et en améliorant la fiabilité et la durabilité des opérations.

Cette livraison s’inscrit dans le cadre du plan de modernisation et de croissance de la flotte du groupe. Fin 2025, LATAM disposait de 371 appareils, après l’intégration de 26 nouveaux avions, tous de dernière génération. En 2026, le groupe prévoit la réception de 41 appareils supplémentaires – dont les premiers Embraer de sa flotte – suivis de 27 nouveaux avions en 2027, incluant son premier Airbus A321XLR.

À plus long terme, LATAM Airlines prévoit d’intégrer plus de 130 nouveaux appareils d’ici 2030.

Sur le même sujet