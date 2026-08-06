Actualité aéronautique

Qatar Airways lance le premier Boeing 787 équipé de Starlink

Article publié le 25 janvier 2026 par David Dagouret

Qatar Airways devient le premier transporteur mondial à équiper ses Boeing 787-8 du Wi-Fi Starlink. 

Boeing 787 Qatar

Boeing 787 Qatar

© David Dagouret pour AeroWeb-fr.net

Qatar Airways est devenu le premier transporteur mondial à équiper ses Boeing 787-8 de Starlink. La compagnie aérienne a également équipé l'ensemble de sa flotte d'Airbus A350 en un temps record : huit mois, achevé en décembre 2025. À ce jour, Qatar Airways exploite trois Dreamliners équipés du Wi-Fi le plus rapide du ciel, ce qui porte à près de 120 le nombre total de ses gros-porteurs connectés à Starlink. 

En seulement 14 mois, Qatar Airways a lancé et achevé les programmes d'installation de Starlink sur les Boeing 777 et Airbus A350, puis les a étendus à ses Boeing 787 Dreamliners. 

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